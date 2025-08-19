Ферма в Егорьевске получила 20 гектаров земли для развития пчеловодства

Крестьянско-фермерское хозяйство «Пчелка Аня» в Егорьевске получило в аренду участок земли площадью почти 20 гектаров. Такое решение приняло Минимущества Подмосковья.

Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов пояснил, что фермерские хозяйства региона могут брать земли сельхозназначения в аренду без торгов. Это предусмотрено Земельным кодексом России и законом «Об обороте земель сельхозназначения». Такая мера помогает фермерам развиваться и вовлекать простаивающие земли в работу.

КФХ «Пчелка Аня» занимается пчеловодством. В хозяйстве 41 семья мирных и продуктивных пчел породы Карника, хорошо приспособленной к местному климату. Глава хозяйства Сергей Чердаков рассказал, что он получил новый участок рядом с деревней Чадлево. Ранее его хозяйству уже выделили 33 гектара муниципальной земли.

В Минсельхозе Подмосковья отметили, что для фермеров и аграриев региона предусмотрены меры поддержки — более 30 видов субсидий по разным направлениям. Вся информация доступна на портале «Мой АПК», где собраны требования, список документов и инструкции.