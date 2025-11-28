Фельдшерско-акушерский пункт в Рождествене под Истрой откроют в декабре

Работы в селе Рождествено на финишной прямой. Долгожданный обновленный фельдшерско-акушерский пункт обеспечит более 12 тысячам жителей комфортное пребывание в медицинском учреждении.

В рамках капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта установили новое крыльцо, тамбур и пандус, а также провели черновую отделку и обновили фасад здания. Осталось только сделать электромонтажные работы и отделочные мероприятия. В ближайшее время установят новые двери и систему противопожарной безопасности.

На время ремонта для жителей организован временный формат медицинского обслуживания. С понедельника по субботу с 8:00 до 12:00 работает мобильная амбулатория. Она расположена в жилом комплексе «Новоснегиревский», на Сиреневом бульваре — рядом с административным зданием. Прием детей ведется в поликлинике поселка Снегири.