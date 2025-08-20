Фельдшерский здравпункт откроют в поселке Пустоши осенью
В поселке Пустоши в Шатурском округе построили новый фельдшерский здравпункт. Площадь здания достигает 200 квадратных метров.
Пункт возвели в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В основе конструкции — 15 модулей и 24 фасадные панели, произведенные на заводе концерна «Pro Module». Здание возвели при помощи инновационных технологий высокоскоростного строительства.
Внутри расположатся кабинеты фельдшера, процедурная, отсек для вакцинации, а также служебные помещения для медицинского персонала. Учреждение оснастят современным оборудованием
Открытие фельдшерского здравпункта намечено на осень.