Фельдшерский здравпункт откроют в поселке Пустоши осенью

В поселке Пустоши в Шатурском округе построили новый фельдшерский здравпункт. Площадь здания достигает 200 квадратных метров.

Пункт возвели в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В основе конструкции — 15 модулей и 24 фасадные панели, произведенные на заводе концерна «Pro Module». Здание возвели при помощи инновационных технологий высокоскоростного строительства.

Внутри расположатся кабинеты фельдшера, процедурная, отсек для вакцинации, а также служебные помещения для медицинского персонала. Учреждение оснастят современным оборудованием

Открытие фельдшерского здравпункта намечено на осень.