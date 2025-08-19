Фельдшерский здравпункт откроют в Назарьеве в этом году

В деревне Назарьево близится к завершению строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. В настоящее время строители ведут отделочные работы в помещениях ФАПа и занимаются благоустройством прилегающей территории.

«Рабочие обустраивают тротуары и подъездные пути. Фельдшерский здравпункт возводят по технологии модульного строительства, его площадь составит около 100 квадратных метров. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет и не только. Их оснастят современным оборудованием», — рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На прилегающей территории будет обустроена парковка, высажены деревья и кустарники. В новом ФАПе смогут обслуживаться более 500 жителей деревни Назарьево и близлежащих населенных пунктов. Завершение строительства ФАПа планируется к концу года.