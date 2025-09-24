Фельдшерский здравпункт откроют в деревне Назарьево осенью

Новый фельдшерский здравпункт скоро откроют в деревне Назарьево в Павлово-Посадском округе. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы на инженерных сетях.

В Министерстве строительного комплекса Московской области отметили, что площадь здания превышает 100 квадратных метров. Конструкцию возвели по инновационной системе индустриальных технологий высокоскоростного строительства. Пункт состоит из 15 модулей, а также более 20 фасадных панелей.

Проект реализуют в рамках областной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Средства выделили из регионального бюджета.

В фельдшерском здравпункте расположили кабинет фельдшера, пространство для осмотра, процедурную и стерилизационную зоны, кабинет для вакцинации, а также административные и служебные помещения. В учреждении установят современную технику.

Возле здания разместили парковку и малые архитектурные формы, а также высадили растения.

Пункт сможет обслуживать свыше 500 пациентов, нуждающихся в первичной медико-санитарной и паллиативной помощи.

Учреждение откроют осенью.