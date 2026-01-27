Фельдшерский здравпункт для детей и взрослых открыли в деревне Назарьево

Новый фельдшерский здравпункт построили в деревне Назарьево в Павлово-Посадском округе. Здание возвели по модульной технологии.

Помощь медиков теперь смогут недалеко от дома получить почти 900 детей и взрослых — жителей близлежащих населенных пунктов.

«Здесь можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, оформить больничный и рецепт на льготный препарат, а также пройти телемедицинскую консультацию с врачом из поликлиники. Это первый здравпункт, который мы открываем в этом году в Подмосковье», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В этом году плунируют ввести в эксплуатацию два фельдшерских здравпункта и еще два фельдшерско-акушерских.

В учреждении в деревне Назарьево обустроили кабинет фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты, а также смотровую комнату.

Фельдшер работает с 8:00 до 14:00. Запись к специалисту доступна по номеру 122, через региональный портал государственных услуг, а также чат-боты в Telegram и MAX.