Фельдшерский пункт открылся после ремонта в поселке Железнодорожном

Прием пациентов возобновился в отремонтированном фельдшерско-акушерском пункте поселка Железнодорожного в городском округе Подольск. Медицинскую помощь здесь будут получать около трех тысяч человек, включая детей.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что качественная медицинская помощь должна быть доступна для жителей отдаленных территорий. Для этого в регионе развивают первичное звено и сельскую медицину. За последний месяц после ремонта работу возобновили четыре ФАПа, а теперь для пациентов открылся и пункт в поселке Железнодорожном.

Фельдшер ведет диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, при необходимости проводит обследования и записывает пациентов на консультации к профильным специалистам.

Записаться на прием можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».