Фельдшерский пункт открылся после ремонта в деревне Запрудня

Обновленный фельдшерско-акушерский пункт начал работать в деревне Зарудня городского округа Коломна. Медицинскую помощь здесь смогут получать 1,7 тысячи человек, в том числе дети.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяют именно первичному звену и развитию сельской медицины. Здесь начинаются профилактика и диагностика заболеваний.

В августе после ремонта открылись три ФАПа, а теперь возобновил работу еще один — в деревне Зарудня под Коломной. Здесь жители смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, получить телемедицинскую консультацию.

При необходимости фельдшер запишет пациентов на консультации к профильным специалистам.

Записаться на прием в ФАП можно на портале «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».