Фельдшерский пункт откроют в Назарьеве осенью

В деревне Назарьево завершается важный этап пусконаладочных работ инженерных сетей в новом фельдшерско-акушерском пункте. Ожидается, что медицинский объект будет введен в эксплуатацию уже осенью.

Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. Строительство нового ФАПа реализуется в рамках государственной подмосковной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Для возведения здания площадью более 100 квадратных метров использованы современные индустриальные технологии, которые позволяют значительно ускорить процесс строительства без потери качества. Конструкция здания состоит из 15 готовых модулей и 24 фасадных панелей.

Как подчеркнули представители Министерства строительного комплекса Московской области, в новом фельдшерско-акушерском пункте созданы все необходимые условия для комфортной работы медицинского персонала и удобного приема пациентов. Внутри здания разместятся несколько специализированных помещений: кабинет фельдшера, процедурная комната, смотровая, стерилизационная, а также прививочный кабинет. Все они будут оснащены современным медицинским оборудованием.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. Здесь обустроена парковка для транспорта, высажены зеленые насаждения, включая деревья и кустарники, а также установлены малые архитектурные формы. Как отмечают в ведомстве, новый фельдшерско-акушерский пункт сможет обслуживать более 500 жителей деревни Назарьево и близлежащих населенных пунктов.