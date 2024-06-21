Фельдшерские пункты в деревнях Лыткино и Новая отремонтируют к августу

Солнечногорская областная больница
Фото: Солнечногорская областная больница

Фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Лыткино и Новая под Солнечногорском отремонтируют к августу. В помещениях уже завершили демонтажные работы.

В фельдшерско-акушерских пунктах заменят облицовочную плитку полов и стен, установят новые межкомнатные и входные двери, оконные блоки, светильники и элементы системы электроснабжения, а также обновят трубы и сантехническое оборудование.

«В помещениях фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Лыткино и Новая последний раз ремонт проводился 30 лет назад. Здесь медицинскую помощь получают почти 2500 человек. На время проведения ремонта жители муниципалитета могут обращаться в Центральную и Андреевскую поликлинику», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Солнечногорская областная больница
Фото: Солнечногорская областная больница

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