Фельдшер скорой помощи купила квартиру в Балашихе благодаря социальной ипотеке

Принять участие в программе «Социальная ипотека» Елена решила сразу после декрета. Фельдшер приобрела квартиру в микрорайоне Жлезнодорожный, рядом с работой. Поблизости есть сад и школа, а также станция МЦД-4. Расширение жилплощади пришлось кстати, так как сын Елены мечтал о просторной комнате для игр.

«Когда в студенческие годы пришла на практику на скорую, поняла, что это мое. Сразу отпали другие варианты. Помню до сих пор, как зашкаливал адреналин на первом вызове и ту эйфорию от спасенной жизни. Даже спустя столько лет эмоции от работы все те же. Когда слышу звук сирены до сих пор сердце замирает, как у неопытной студентки», — рассказала Елена Романова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Принять участие в ней могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.