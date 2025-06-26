Фельдшер скорой помощи из Мытищ приняла роды на дому

Ирина Петрова — фельдшер Мытищинской подстанции скорой помощи — смогла принять у пациентки роды на дому. После осмотра беременной женщины, у которой были уже активный родовой процесс, специалист приняла решение, что готова предпринять экстренные действия.

Вызов поступил на пульт единого диспетчерского центра Московской областной станции скорой медпомощи. Ирина осмотрела пациентку и поняла, что надо принимать роды прямо здесь и сейчас.

Врачу повезло, будущая мама оказалась очень послушной пациенткой и выполняла все просьбы фельдшера. Вместе они справились со всем и в результате родилась здоровая девочка весом 3,5 килограмма.

После стабилизации состояния пациентки скорая помощь доставила маму с ребенком в больницу и передала их специалистам. Ирина Петрова сказала, что принимать роды на дому — это для врача вполне обыденная ситуация.