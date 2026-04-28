Фельдшер из Одинцова продолжит помогать людям в свой профессиональный праздник

Фельдшер Одинцовской подстанции скорой помощи Елена Королева встречает свой профессиональный праздник на работе. С семи часов утра она уже приступила к дежурству.

Елена сначала выучилась на медсестру, а потом решила полностью посвятить себя работе на скорой помощи. Двадцать девять лет она помогает людям, и даже роды иногда принимает.

«Два года назад у меня женщина в машине родила. Мы быстро приняли роды. У нее муж оказался медбратом, он помогал, и мы все сделали правильно», — вспоминает фельдшер.

За свою карьеру Елена приняла пять родов, и все они прошли успешно. Каким будет ее сегодняшнее дежурство, пока неизвестно, но она готова к любым вызовам. Впереди у нее любимая работа и встречи с пациентами.