Фельдшер из Балашихи приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Фельдшер скорой помощи Ольга Мохова стала участницей программы «Социальная ипотека» и приобрела квартиру в городском округе Балашиха. Новое жилье она выбрала недалеко от места работы — на Железнодорожной подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи, где трудится уже более 20 лет.

Свой профессиональный путь Ольга определила еще в школьные годы. «В пятом классе я попала в аварию и тогда впервые увидела работу врачей скорой помощи. Это так впечатлило меня, что я решила сама стать фельдшером. И до сих пор не жалею о своем выборе. Особенно приятно, когда удается помочь человеку и увидеть результат», — рассказала Ольга Махова.

До участия в программе собственного жилья в Подмосковье у фельдшера не было. Теперь она готовится к новоселью в двухкомнатной квартире в центре Железнодорожного.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Она дает возможность приобрести жилье по льготным условиям медикам, педагогам, молодым ученым, специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам.