Фехтовальщица Яна Егорян из Химок приняла участие в спортивном телешоу

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по фехтованию на саблях Яна Егорян из Химок присоединилась к проекту «Титаны» на телеканале ТНТ. Всего в шоу примут участие 111 атлетов со всей страны.

Спортсменка будет участвовать в четвертом сезоне проекта, который получил название «Титаны. Битва сезонов». На нем встретятся лучшие спортсмены из трех предыдущих выпусков шоу. Атлетов ждут испытания на силу, выносливость и интеллект, часть из которых разработана с помощью искусственного интеллекта. Главный приз составляет 10 миллионов рублей.

Яна Егорян уже участвовала в третьем сезоне шоу «Титаны», но выбыла из проекта. Спортсменка признается, что причиной стало чрезмерное физическое напряжение.

«Когда я вылетела, это была настоящая трагедия. Как так: я не смогла себя проявить, не смогла себя показать? Звонила, спрашивала: „Ребята, возьмите меня, пожалуйста, обратно в проект“. К сожалению или к счастью, вскоре раздался другой звонок: мне сообщили, что я получаю нейтральный статус и еду на чемпионат мира. Я со всеми силами вышла туда — и победила», — рассказала саблистка.

Помимо телевизионных проектов, Яна Егорян активно развивает фехтование на своей малой родине. Ежегодно в Химках под ее патронажем проходит всероссийский турнир для юношей и девушек до 15 лет, который собирает участников из 18 регионов страны.