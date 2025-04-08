Фехтовальщица из Воскресенска победила на всероссийском турнире

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Снежана Каменская из Воскресенска приняла участие во всероссийских соревнованиях «Владимиро-Суздальская Русь». Их посвятили памяти Владимира Мошталева. Девушка завоевала главный приз турнира.

Состязания прошли с 3 по 5 апреля во Владимирской области. Участниками стали шпажисты 2010–2012 годов рождения.

Спортсмены продемонстрировали умения как в личных, так и в командных поединках. Конкуренцию воскресенской фехтовальщице составили 111 спортсменок.

Тем не менее, в личных соревнованиях девушка победила в финале спортсменку из Москвы Ярославу Холостову. Со счетом 12:10 Снежана стала лучшей на этом турнире.

Готовил девушку к престижным соревнованиям тренер-преподаватель школы олимпийского резерва по фехтованию в Воскресенске Андрей Стручков.