Фехтовальщица из Люберец Маргарита Дзобаева победила на межрегиональном турнире

В традиционном турнире Московской области по фехтованию «Люберецкая рапира» победила спортсменка из Люберец Маргарита Дзобаева. Соревнования объединили 550 фехтовальщиков из 17 регионов России.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Маргарита Дзобаева стала первой в шестом традиционном турнире Московской области по фехтованию «Люберецкая рапира».

За звание победителя боролись спортсмены из 17 регионов страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Курская область, республика Татарстан, Воронежская область, Ярославская область, Брянская область, Липецкая область, Нижегородская область, Свердловская область и другие.

Люберцы в состязаниях представили 22 фехтовальщика. За четыре дня среди мальчиков и девочек 12-14 лет разыграли четыре комплекта наград.

«В итоге, первое место заняла Маргарита Дзобаева, на тринадцатом месте София Сероглазова. Их тренируют Илья и Виталий Бурнацевы. Поздравляем Маргариту с победой, желаем дальнейших успешных выступлений», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

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