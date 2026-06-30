Фехтовальщики из Подмосковья завоевали 4 медали на летней Спартакиаде учащихся

В финале XIII летней Спартакиады учащихся России по фехтованию представители Московской области показали высокие результаты. Соревнования проходят с 23 по 30 июня в Уфе (Республика Башкортостан). По итогам турнира команда региона заняла второе место в медальном зачете.

В копилке представителей Московской области две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Победителем соревнований среди юношей в личном первенстве на шпагах стал Аркадий Кардава, завоевавший золотую медаль. Серебряным призером среди девушек в личном первенстве на шпагах стала Виктория Раменскова.

В командных соревнованиях на шпагах среди юношей золотую медаль завоевала сборная Московской области в составе Максима Александрова, Аркадия Кардавы, Артема Карпунина и Егора Смирнова. Среди девушек в этом виде программы серебряную медаль взяла команда в составе Марии Долгополовой, Александры Прокопенко, Виктории Раменсковой и Арины Тешевой.

Бронзовую медаль в личном первенстве на саблях среди юношей завоевал Арсений Лазарев. В командных соревнованиях на саблях среди юношей бронзовую медаль также взяла сборная Московской области в составе Арсения Лазарева, Савелия Лазарева, Владислава Стародубцева и Михаила Чахаляна.

В соревнованиях приняли участие 244 спортсмена из 23 субъектов Российской Федерации. Сборную Московской области представляли 24 фехтовальщика.