Федерация футбола в Люберцах заключила соглашение с компанией «АТЕСИ»

Партнерское соглашение между Федерацией футбола в Люберцах и компанией «АТЕСИ» заключено на текущий сезон. Деньги направят на развитие детско-юношеских команд.

Подписи поставили президент Федерации футбола Сергей Стрекаловский и коммерческий директор предприятия Максим Шатилов.

«Средства, которые будут получены в рамках соглашения, направим на поддержку ФК „Люберцы“, ФК „Красково“, ФК „Гэлакси“, а также детско-юношеских футбольных команд, принимающих участие в соревнованиях регионального уровня», — рассказал Сергей Стрекаловский.

Компания «АТЕСИ» — лидер в производстве профессионального кухонного оборудования. Она занимает прочные позиции на рынке с 1992 года, разрабатывая продукты для обеспечения здорового и безопасного питания. На заводах, которые расположены в Люберцах и Тамбове, работают более 500 специалистов.