Федерация бокса России почтила память героев в День Победы в Чехове | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 18:22 Федерация бокса России почтила память героев в День Победы в Чехове

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В Чехове День Победы отметили торжественной церемонией возложения цветов. Юношеская сборная Федерации бокса России отдала дань памяти участникам Великой Отечественной войны, защитникам Москвы и труженикам тыла.

Представители Федерации бокса России, спортсмены, тренеры и жители Чехова собрались у монумента, чтобы выразить благодарность и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины.

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В церемонии возложения цветов участвовали генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, первый замглавы администрации городского округа Чехов Артем Попов, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин и другие.

В Воскресенске 9 мая проходят патриотические акции «Вальс Победы» и «Зажги свечу». Участники акции почтили минутой молчания память погибших воинов и возложили цветы к монументу.