Акции «Вальс Победы» и «Зажги свечу» Прошли в Воскресенске | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 17:23 Акции «Вальс Победы» и «Зажги свечу» Прошли в Воскресенске Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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В Воскресенске проходят патриотические акции «Вальс Победы» и «Зажги свечу», посвященные Дню Победы.

Порядка тридцати тысяч воскресенцев защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, треть из них не вернулись домой.

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Ежегодно в канун Дня Победы в память погибших на полях сражений, проходят акции «Вальс Победы» и «Зажги свечу». Участники акции почтили минутой молчания память погибших воинов, возложили цветы к подножию монумента и зажгли свечи.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

«Мы зажигаем свечи и склоняем головы перед подвигом наших дедов и отцов, отвоевавших мир и победивших фашизм», — поделился глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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