Федеральный научный центр овощеводства отметит 105-летие новыми достижениями

Федеральный научный центр овощеводства, объединяющий восемь филиалов от Приморья до Ставропольского края, является масштабным научным учреждением. Около трехсот ученых здесь работают над реализацией доктрины продовольственной безопасности в части овощных культур.

Руководитель Федерального научного центра овощеводства Алексей Солдатенко отметил: «Больше всего горжусь тем, что удалось принять участие в создании этого центра и его эффективной работе уже на протяжении 8 лет». В 2025 году центр отметит 105-летие, которое ведется с создания головного учреждения. Он вошел в десятку ведущих научных учреждений страны, выиграв грант на создание научных центров мирового уровня.

Такое достижение — большое событие, ведь ранее аграрные научные центры не попадали в число победителей этого гранта. Это дает уверенность в развитии на ближайшие пять лет.

Гранты и программы поддержки привлекают молодых ученых. Многие приходят сюда в аспирантуру и остаются работать. Для них открыты новые лаборатории, где можно экспериментировать и совершать собственные открытия. Молодежь активно использует возможности искусственного интеллекта в работе, и центр создает направление по применению ИИ в селекционных программах.

В рамках национального проекта «Наука и университеты» в Федеральном центре в Одинцове были открыты четыре молодежные лаборатории, в каждой из которых работает около десяти человек.