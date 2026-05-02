Фасады и витрины Серпухова украсили к годовщине Великой Победы

На центральных улицах Серпухова развесили праздничные флаги в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Город готовится к знаменательной дате, и оформление общественных пространств уже началось.

Флаги на центральных артериях города создают торжественный настрой. Они напоминают серпуховичам о скором приближении главного праздника страны. Активное участие в преображении Серпухова взяли на себя учреждения социальной сферы.

В рамках всероссийской акции «Окна Победы» местные организации украшают витрины и фасады зданий. Для этого используют тематические трафареты, символы воинской славы и поздравительные надписи. Каждое такое окно становится маленьким памятником героизму советского народа.

«Мы хотим, чтобы каждый ветеран, каждый житель почувствовал величие Победы и гордость за историю своей страны. Оформление города — наша общая дань уважения героям», — отметила заместитель главы Серпухова Оксана Лебедева.

Работы по декорированию продолжаются. Совсем скоро Серпухов полностью встретит знаменательную дату. Ветераны, труженики тыла и все горожане смогут увидеть город в его праздничном убранстве.