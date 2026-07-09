Фасады 350 домов Подмосковья очистили от граффити и рекламных объявлений в июне

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала июня коммунальные службы Московской области очистили от несанкционированных надписей, граффити и рекламных объявлений фасады более 350 многоквартирных домов. Наибольший объем работ выполнили в Богородском городском округе, а также в Люберцах и Фрязине.

Самовольное нанесение рисунков и надписей на стены зданий считается нарушением закона и может повлечь административную ответственность за хулиганство или вандализм.

Устранять последствия таких действий обязаны управляющие организации, которые проводят очистку и восстановление поврежденных фасадов.

Жителей Подмосковья призывают сообщать о новых случаях порчи фасадов в свою управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Московской области.