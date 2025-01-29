Фасады 17 домов капитально отремонтируют в Мытищах в 2025 году

В Мытищах продолжается реализация областной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Накануне на совещании озвучили планы на 2025 год.

В этом году в Мытищах обновят фасады 17 многоквартирных домов и крыши 25 объектов. Новая система газоснабжения появится в 15 домах. Полный план работ на 2026–2028 годы еще формируют.

«Необходимо при формировании планов подходить к этому комплексно, то есть параллельно с капитальным ремонтом многоквартирного дома приводить в порядок и территорию вокруг него. Чтобы житель, выйдя из своей квартиры, видел и чистый подъезд, и красивый фасад, и благоустроенную комфортную придомовую территорию», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В прошлом году подобные работы выполнили в 83 домах. Всего с 2014 года в Мытищах в 198 многоквартирных домах заменили лифты, в 190 — кровли, в 160 — внутридомовые инженерные системы, в 66 — фасады.

«В настоящее время реализуется краткосрочный план региональной программы капитального ремонта на 2023–2025 годы, куда вошли 157 домов», — прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.