Фасадные работы в поликлинике на Кузьминской улице завершили в Котельниках

Первый заместитель министра здравоохранения Максим Максимов вместе с главным врачом Котельниковской поликлиники Дмитрием Полыниным и заместителем главы городского округа Котельники Евгением Журавлевым посетили строительную площадку новой поликлиники. Уже завершены фасадные работы, а внутри здания и на прилегающей территории продолжаются работы по благоустройству.

Новая поликлиника будет оборудована для проведения диагностики, лечения и профилактики заболеваний, что позволит улучшить доступность медицинских услуг для жителей.

В новом корпусе разместятся детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое отделение, рассчитанное на 330 посещений. Также в здании предусмотрены лаборатория, стоматологическое отделение, физиотерапия и дневной стационар. Общая площадь объекта составит 12,5 тысячи квадратных метров. Открытие современной поликлиники запланировано на 2025 год.

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