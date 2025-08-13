Фасад кинотеатра реконструируют в Озерах ко Дню города

Внешний облик обновят у кинотеатра «Амигос» на улице Ленина в Озерах. Работы проведут специально к юбилею города.

Сейчас рабочие монтируют обшивку фасада. Она будет вентилируемой и при этом теплосберегающей. Также они меняют окна.

«После завершения работ кинотеатр обещает стать еще привлекательнее для озерчан и гостей города, превратившись в популярное место отдыха и развлечений молодежи. Обновление внешнего облика кинотеатра должно положительно сказаться и на посещаемости заведения», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Коломна.

Отметим, что юбилей города отпразднуют уже на этой неделе. Ко дню рождения обновляют городские объекты. К примеру, это коснулось новой зоны отдыха у карьера «Западный».

Кроме того, на финише ремонт дорожного покрытия общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров, А в День города заложат первый камень в строительство нового детского сада.