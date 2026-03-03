Фасад гимназического корпуса начали монтировать в Люберцах

В Дзержинском начался монтаж фасада корпуса «Интеллект» гимназии № 5. Капитальный ремонт учебного заведения на улице Томилинской ведется по госпрограмме при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Глава округа Владимир Волков проинспектировал ход строительства. Гимназия объединяет два трехэтажных корпуса 1989 года постройки. Это самый крупный образовательный объект, включенный в программу капремонта Московской области на 2026 год.

«Подрядчик монтирует фасад, ставит новые окна, прокладывает инженерные сети, выполняет кладку перегородок и армирует подпорную стенку. Все работы идут по графику», — отметил Владимир Волков.

Обновленную гимназию планируют открыть 1 сентября этого года. В Дзержинском также ремонтируют детский сад лицея № 3, а в Люберцах — детский сад школы № 26. Эти объекты вошли в губернаторскую программу.