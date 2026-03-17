Фасад дошкольного отделения школы № 26 начали монтировать в Люберцах

Капитальный ремонт здания 1968 года постройки на улице Коммунистической, дом № 12А продолжается. Позже здесь установят новую мебель и оборудование.

Работы идут в рамках губернаторской программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Как сообщил глава округа Владимир Волков, подрядная организация выполняет кирпичную кладку перегородок, осуществляет оштукатуривание стен, ведет подготовку пола к устройству стяжек, а также монтаж подсистемы вентилируемого фасада. В ходе комплексного обновления в здании приведут в порядок стены, напольное покрытие и освещение, модернизируют пищевой блок и инженерные коммуникации.

Капитальные ремонты при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева также идут в дошкольном отделении лицея № 3 в Дзержинском и в Детской школе искусств № 3 в поселке ВУГИ.