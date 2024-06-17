Фасад дома № 9 в микрорайоне Тимоново капитально отремонтируют

В микрорайоне Тимоново в Солнечногорске капитально ремонтируют фасад дома № 9. Работы выполнены на 50%.

Подрядная организация "Лидер-Строй" ремонтирует фасад, балконные плиты и отмостки, меняет окна и козырьки подъездов. Работы проходят в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля.

Ранее в доме отремонтировали системы газоснабжения и установили датчики контроля загазованности.

Узнать, попал ли ваш дом в программу можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что отопление улучшится еще у 60 тысяч жителей Королева в этом году.

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