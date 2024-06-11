Воробьев: отопление улучшится еще у 60 тысяч жителей Королева в этом году

В программу капитального ремонта в Королеве в этом году пошли 5,2 километра теплотрассы на проспекте Космонавтов. Работы там стартовали в конце апреля и продолжаются по сей день. Завершить их планируют к началу отопительного сезона, рассказал глава региона.

«Время ограничено, нам важно максимально масштабно провести такие сложные работы в летний период, потому что, как вы помните, зима была тревожная. Понимаю, что это временные неудобства для жителей, но строители стараются повышать культуру работы, чтобы не доставлять особых хлопот», — подчеркнул он.

Обновления ждет весь центральный микрорайон Королева. Это 155 домов и 17 социальных объектов, в том числе школа и поликлиника. По словам генерального директора АО «Теплосеть» Павла Каганова, работы идут по графику, их планируют завершить к 1 октября.