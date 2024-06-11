Воробьев: отопление улучшится еще у 60 тысяч жителей Королева в этом году
Масштабную реконструкцию теплосетей проведут в Королеве. Изменения коснутся 60 тысяч жителей. В высоком темпе работ убедился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В программу капитального ремонта в Королеве в этом году пошли 5,2 километра теплотрассы на проспекте Космонавтов. Работы там стартовали в конце апреля и продолжаются по сей день. Завершить их планируют к началу отопительного сезона, рассказал глава региона.
«Время ограничено, нам важно максимально масштабно провести такие сложные работы в летний период, потому что, как вы помните, зима была тревожная. Понимаю, что это временные неудобства для жителей, но строители стараются повышать культуру работы, чтобы не доставлять особых хлопот», — подчеркнул он.
Обновления ждет весь центральный микрорайон Королева. Это 155 домов и 17 социальных объектов, в том числе школа и поликлиника. По словам генерального директора АО «Теплосеть» Павла Каганова, работы идут по графику, их планируют завершить к 1 октября.
Ремонт пройдет также на двух участках: от проспекта Королева до улицы Сакко и Ванцетти, а также между котельными «Новые Подлипки» и «3,3А» от улицы Исаева до ЦТП № 7.
Степень износа сетей в Королеве сейчас составляет около 15%, так как многие объекты построили еще в 70-х годах. В округе необходимо модернизировать котельные и заменить свыше 40 километров труб.
До конца 2026 года ремонт проведут на котельных «Самаровка», «3,3А», «Текстильщик» и «Новые Подлипки».
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