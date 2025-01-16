Фасад дома № 8 на Институтской улице во Фрязине отремонтируют в 2025 году

Жители многоквартирного дома № 8 на Институтской улице обратились к муниципальному депутату Нодару Бощевану и рассказали, что фасад начал разрушаться. Народный избранник выехал на место и поручил управляющей компании провести обследование.

Нодар Бощеван выехал вместе с заместителем главы по вопросам ЖКХ Викторией Оганезовой и представителями управляющей компании. Они осмотрели фасад и убедились, что разрушения имеются по всему фасаду, а не локально.

Сотрудники ответственной коммунальной организации проведут обследование, в том числе кровли, чтобы исключить возможные риски. Они также устранят разрушения и установят сетку, а при плюсовой температуре проведут восстановительные работы. Администрация городского округа обратиться в Фонд капитального ремонта для включения дома № 8 на Институтской улице в перечень работ на 2025 год.