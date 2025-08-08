Фасад дома № 20 на улице Победы отремонтируют в Воскресенске

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области обновляют фасад многоквартирного дома в Воскресенске. Площадь работ составляет почти три тысячи квадратных метров.

Ремонт проводят без утепления. Строители уже привели в порядок отмостку и удалили отслуживший слой штукатурки с цоколя.

Сейчас они очищают фасад от старой штукатурки и краски, штукатурят, обрабатывают антисептиком, наносят слой декоративного покрытия и красят. Строительная готовность объекта превысила 55%.

Кроме того, здесь проведут ремонт входа в подвал, балконных плит, входных групп. Также специалисты заменят окна в местах общего пользования.

Узнать, попал ли ваш дом в программу капитального ремонта, а также ознакомиться со сроками проведения работ можно на сайте Фонда в разделе «Карта».

