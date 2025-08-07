Глава Воскресенска проверил строительство двух модульных котельных

В Воскресенске продолжается строительство двух блочно-модульных котельных в деревне Федино и микрорайоне Лопатинский. Глава округа проверил возведение объектов в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Котельные строят по концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго МО».

«Осмотрел объекты, которые будут обслуживать жителей микрорайона Лопатинский и села Федино. Дополнительно в микрорайоне Новлянский будет уложено 6,3 километра труб. Три километра уже проложено. Все работы проходят согласно графику. В настоящее время каких-либо опасений по срыву отопительного сезона со стороны эксплуатации котельных и со стороны подачи ресурсов нет», — отметил Алексей Малкин.

Мощность котельной в Лопатинском микрорайоне — 11 мегаватт, а в селе Федино — 10,5 мегаватт. Завершить работы планируют к началу отопительного сезона.