Фасад дома № 17 на улице 60 лет Октября обновят в Белоозерском осенью

В Белоозерском городского округа Воскресенск проводится масштабная реконструкция фасада многоквартирного дома № 17 на улице 60 лет Октября. В рамках капитального ремонта специалисты утепляют фасад здания и устанавливают узлы учета тепла.

Дом, построенный в 1985 году, ранее страдал от промерзания стен. Сейчас подрядчики применяют современные технологии утепления с нанесением тонкого наружного штукатурного слоя, что позволит значительно снизить теплопотери.

На цокольной части здания демонтировали старую плитку, после чего утеплят поверхность пенополистиролом и облицуют клинкерной плиткой. Кроме того, обновят отмостку вокруг дома.

Ремонт коснется и входных групп: здесь установят новые окна и двери, уложат плитку и перекроют кровлю. Крыша всего дома уже была полностью обновлена с заменой старого покрытия на новое.

Контроль за соблюдением строительных норм ведут эксперты «Управления технического надзора капитального ремонта», подведомственного МинЖКХ.

Завершить все работы планируется в период с конца сентября до начала ноября.