Фасад дома на улице Черемухина отремонтируют в Люберцах до 15 августа

Работы по обновлению фасада выполнены более чем на 75%. Всего в этом году в округе отремонтируют 182 многоквартирных дома.

В многоквартирных домах муниципалитета продолжается капитальный ремонт. Рабочие обновляют фасады, меняют кровли, лифты и инженерные сети.

В доме № 2 на улице Черемухина специалисты монтируют навесной вентилируемый фасад с утеплением и облицовкой керамогранитом. Это значительно улучшит теплоизоляцию и внешний вид дома.

Руководитель проекта Фонда капитального ремонта по городскому округу Люберцы Алексей Колыхалов пояснил, что дом не соответствовал современным нормам по теплоизоляции, были проблемы с промерзанием межпанельных швов. После ремонта в квартирах станет тепло и сухо.

На объекте работают 12 человек. Сроки выполнения контролирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.