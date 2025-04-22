Фармкомпания запустит производство препарата от остеопороза в Подольске

Компания «Петровакс Фарм» представила первый в России биоаналог оригинального препарата для терапии остеопороза — Форседено® (деносумаб). Производство планируется локализовать в Подольске, что обеспечит бесперебойные поставки и снижение стоимости терапии.

Новый препарат, зарегистрированный Минздравом РФ, позволит сделать лечение более доступным для миллионов россиян.

Остеопороз — заболевание, которое разрушает костную ткань и может привести к тяжелым переломам и инвалидности. В России от него страдает около 14 миллионов человек, включая 34% женщин и 27% мужчин старше 50 лет. Препарат Форседено® поможет повысить минеральную плотность костей и снизить риск осложнений.

Президент компании Михаил Цыферов отметил, что миссия «Петровакс Фарм» заключается в обеспечении доступности современных методов лечения. По его словам, компания смогла опередить конкурентов на год, чтобы как можно скорее вывести биоаналог на российский рынок.

Форседено® производится в предварительно заполненных шприцах и применяется для лечения остеопороза у женщин после менопаузы, мужчин с повышенным риском переломов, а также пациентов с потерей костной массы вследствие гормональной терапии или хирургического вмешательства. Клинические исследования подтвердили его эффективность и безопасность, а более 50 тысяч пациентов уже успешно прошли курс лечения этим препаратом.

Права на биоаналог деносумаба были приобретены у компании AryoGen Pharmed, входящей в группу CinnaGen. В рамках лицензионного соглашения предусмотрена полная локализация производства в России.