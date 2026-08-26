Фармкомпания в Подольске инвестирует 15 млрд рублей в развитие производства

Компания «Петровакс Фарм», анонсировала масштабную инвестиционную программу на предстоящие пять лет. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья со ссылкой на руководство предприятия сообщили, что общий объем вложений превысит 15 миллиардов рублей.

Стратегия развития предполагает вывод на рынок собственных оригинальных биотехнологических препаратов, наращивание производственных мощностей, освоение полного цикла создания лекарственных средств и дальнейшую цифровизацию всех процессов.

В рамках этого плана свыше миллиарда рублей выделят в ближайшие три года на техническое переоснащение и расширение завода в Подольске.

За последние годы предприятие уже реализовало ряд крупных инфраструктурных проектов: возвело новый корпус для синтеза фармацевтических субстанций и генно-инженерных лекарств, ввело в эксплуатацию четвертую линию розлива инъекционных форм, обновило цеха и внедрило цифровые системы управления логистикой.

Новые финансовые вливания обеспечат рост объемов выпуска продукции и позволят существенно расширить портфель отечественных инновационных медикаментов.

«Петровакс Фарм» входит в число крупнейших фармпроизводителей региона с более чем двадцатилетней историей. Ее производственно-складской комплекс в Подольске функционирует с 2008 года.

Технические возможности площадки позволяют ежегодно выпускать свыше 160 миллионов доз различных препаратов.