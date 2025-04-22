Фармкомпания в Дубне зарегистрировала препарат от редкой генетической болезни

Российская фармкомпания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый препарат для лечения тяжелого наследственного заболевания — фенилкетонурии. Лекарство вошло в список социально значимых, выпускать его будут под наименованием «Сапроптерин ПСК».

«Производственные мощности подмосковной компании „ПСК Фарма“ позволяют полностью закрывать потребность в данном препарате по всей России. На сегодняшний день — это около 135 тысяч таблеток в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Объем выпуска может быть увеличен при необходимости, так как лекарство в ходит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Его поставки в больницы планируется осуществлять в рамках госзакупок.

С фенилкетонурией рождается один новорожденный на 10 тысяч. Заболевание связано с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина, оно является генетическим и передается по наследству. Если его не лечить, то появляется риск серьезных неврологических осложнений.

В прошлом году Россия закупила 3200 упаковок сапроптерина. Теперь лекарство смогут производить на родине.

«Я по своей инициативе лично дополнительно читаю отчеты по обращениям от граждан и могу с гордостью сказать, что в целом наши препараты не уступают референтным по терапевтической эффективности, безопасности и качеству», — добавила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Таблетки с действующим веществом сапроптерин для лечения взрослых и детей будут выпускать в дозировке 100 миллиграмм в соответствии со стандартами GMP.