Фармкомпания в Дубне зарегистрировала новый препарат для терапии ВИЧ у детей

Компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый отечественный препарат для лечения детей от вируса иммунодефицита человека. На заводе в особой экономической зоне «Дубна» предприятие сможет производить до 1,5 миллиона упаковок «Ралтико» в год.

Препарат предназначен для лечения детей от двух до 12 лет. Средство входит в перечень жизненно необходимых препаратов.

«Ралтико» стал пятым в линейке «ПСК Фарма» от ВИЧ. Таблетки будут выпускать в дозировках 25 и 100 миллиграммов. Благодаря особой оболочке они имеюит приятные фруктовые вкусы.

По словам генерального директора зовода Евгении Шапиро, эквивалентом препарата стали жевательные таблетки «Исентресс».

«В регистрационное досье нового препарата „Ралтико“ включена и активная фармацевтическая субстанция, синтез которой разработан в собственной лаборатории компании, а производство осуществляется на заводе в ОЭЗ „Дубна“. Локализация АФС остается и дальше одной из приоритетных стратегических задач компании», — сказала она.

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева напомнила, что только за три первых квартала 2025 года «ПСК Фарма» инвестировала в развитие 1,7 миллиарда рублей. Компания выпускает лекарства по разным направлениям, в числе которых пульмонология, эндокринология, онкология и другие.

По данным Республиканской клинической инфекционной больницы на конец 2024 года в России более 10 тысяч детей и подростков с ВИЧ. В 90% случаев вирус передался им от матери. Для снижения заболеваемости в стране действуют профилактические меры, бесплатное тестирование и обеспечение эффективными препаратами.