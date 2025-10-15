Фармкомпания в Дубне разработает 8 новых препаратов для лечения астмы

Компания «ПСК Фарма» представила свои достижения на Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. Резидент особой экономической зоны «Дубна» создает 25 пульмонологических препаратов по международным стандартам, из которых пять — в первые производятся в России. Сейчас в разработке находятся еще восемь лекарств для хронических бронхолегочных заболеваний.

Компания «ПСК Фарма» начала работу в Дубне с разработки и выпуска импортозамещающих лекарств для терапии астмы и ХОБЛ. За несколько лет предприятие заняло лидирующие позиции по количеству пульмонологических препаратов в портфеле. Каждый второй пациент в России с такими заболеваниями принимает лекарства «ПСК Фарма» по льготе.

В этом году компания в два раза нарастила выпуск капсул с порошком для ингаляций, а также выпустила первый отечественный двойной бронхолитик в комбинации гликопиррония бромида с индакатеролом.

«Развитие этого сектора промышленности является одной их стратегических задач по обеспечению технологического суверенитета российской экономики. На нашей площадке инвестиции в фармацевтическую отрасль уже превысили 11 миллиардов рублей и компании продолжают развиваться», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

Свои достижения компания представила на Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. В рамках мероприятия провели симпозиумы, мастер-классы, конференции и другие активности для ведущих экспертов страны.