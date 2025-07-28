Фармкомпания в Дубне нарастила производственную мощность до 55 таблеток в секунду

Резидент особой экономической зоны «Дубна» — «ПСК Фарма» — достиг впечатляющих показателей. Компания выпускает 55 таблеток и 36 капсул с лекарственными препаратами каждую секунду.

В 2024 году на предприятии произвели 29 миллионов таблеток.

«При этом компания продолжает активно инвестировать в развитие — сейчас готовится запуск новой очереди фармпредприятия, что позволит расширить производственные мощности и номенклатуру выпускаемой продукции», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На производстве выпускаются 73 наименования препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, которые можно получить по льготным программам.

Компания осуществляет полный цикл производства — от синтеза субстанций до выпуска готовых лекарств, включая высокотехнологичные препараты для лечения социально значимых заболеваний.

Среди продукции «ПСК Фарма» есть лекарства, не имеющие аналогов в России, в том числе антибиотик для лечения тяжелых бактериальных инфекций кожи и мягких тканей, а также средство для помощи при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и метаболических нарушениях.

«Сегодня на инновационной площадке ОЭЗ „Дубна“ два завода осуществляют производство лекарственных препаратов. Еще три крупных фармацевтических производственных комплекса на сегодняшний день находятся на стадии строительства», — рассказал генеральный директор особой экономической зоны Антон Афанасьев.