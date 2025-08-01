Фармкомпания из Дубны зарегистрировала новый препарат для лечения ожирения

Подмосковная компания «ПСК Фарма» зарегистрировала новый препарат для борьбы с лишним весом на основе вещества семаглутид. Он станет альтернативой зарубежному лекарству, которое не представлено на российском рынке.

Производство препарата будет налажено на собственных мощностях компании в особой эконономической зоне «Дубна».

Средство «Инсудайв Слим» предназначено для пациентов старше 18 лет и показано при ожирении или избыточном весе, сопровождающемся преддиабетом, диабетом второго типа, гипертонией, нарушениями липидного обмена, апноэ и сердечно-сосудистыми заболеваниями Лекарство должно применяться в комплексе с диетой и физическими нагрузками.

Препарат внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших, что обеспечит его доступность как в розничной продаже, так и по льготным программам.

«Наша компания непрерывно пополняет портфель ЖНВЛП в области пульмонологии, эндокринологии, онкологии, ревматологии и других, понимая их высокую социальную значимость», — подчеркнула генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее компания выпустила на рынок линейку современных средств для лечения ожирения и диабета второго типа, включающую препараты на основе лираглутида и семаглутида. Появление нового лекарства расширит возможности терапии для российских пациентов.