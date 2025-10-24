Фармацевтический завод в Серпухове почти в 3 раза нарастил экспорт за год

Фармацевтический завод «Алиум» в Серпухове нарастил производство лекарств на экспорт. За год объем поставок вырос почти в три раза.

Завод входит в состав компании «Биннофарм Групп». Его основали на базе Научного центра прикладной микробиологии более 30 лет назад. За это время предприятие стало значимой площадкой, где разрабатывают и выпускают важнейшие препараты.

«По итогам трех кварталов этого года объем производства завода составил 48,2 миллиона упаковок. 6% составил прирост в пересчете на кг/таблетки относительно показателей прошлого года», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Завод «Алиум» активно наращивает экспорт. Так, с января по сентябрь этого года предприятие поставило в страны СНГ и ближнего зарубежья 660 тысяч упаковок. Это в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Основными направлениями экспорта стали Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан.

Компания выпускает средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ЖКТ, а также противогрибковые и противовоспалительные препараты.

«Мы концентрируемся не только на удовлетворении потребностей российского рынка, но и на активном выходе на международную арену. Подтверждением нашей готовности к глобальной конкуренции стало успешное прохождение ряда проверок и получение сертификатов GMP ЕАЭС», — сказал корпоративный директор по производству «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.