Фармацевтический завод построят в Подмосковье на территории ОЭЗ «Дубна» до конца года

Фармацевтический комплекс по производству препаратов для лечения онкологических заболеваний построят на территории особой экономической зоны «Дубна» до конца 2024 года. Уже на этапе запуска первой линии компания сможет выпускать более 55 миллионов единиц лекарственных средств в год.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, соглашение о создании в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичного производства лекарственных средств подписали на полях Петербургского международного экономического форума в прошлом году.

«Запуск первой производственной линии намечен на первый квартал 2025 года. Весь проект, инвестиции в который оцениваются в 1,8 миллиардов рублей, будет запущен в течение четырех лет», — рассказала Зиновьева.

Новый завод будет производить лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также анальгетики и препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний. Также компания планирует заняться разработкой новых препаратов.

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