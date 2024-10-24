Фармацевтический цех запустят во Фрязине

Компания «Фирма „Випс Мед“» построила новый цех по производству лекарств во Фрязине. Предприятие смогло расшириться благодаря программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль».

Как отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, компания уже завершила строительство здания, где будут выпускать средство для проведения исследований ЖКТ. В проект инвестировали около 80 миллионов рублей.

«На производстве создадут 20 рабочих мест. Начало выпуска продукции запланировано до конца 2024 года, сразу после получения от Минпромторга лицензии на производство лекарственных средств», — рассказала она.

Компания наладит выпуск рентгеноконтрастного средства для исследования ЖКТ на основе бария сульфата — Бар-ВИПС. Предприятие является единственным в стране, где производят такую продукцию. Ежегодный выпуск планируют увеличить до 200 тонн. Кроме того, «Фирма „Випс Мед“» производит лекарства, хирургические столы, медтехнику и многое другое.