Фармацевтический кластер построят в индустриальном парке «Есипово» в 2027 году

Компания «Авексима» приступила к строительству фармацевтического кластера в индустриальном парке «Есипово». Проект включает создание производственно-логистического комплекса площадью более 170 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Мининвесте Московской области.

«Так, инвестпроект включает в себя создание лаборатории, где компания займется разработкой новых лекарств. Инвестиции в проект составляют порядка 6,5 миллиарда рублей. Всего на предприятии будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест для жителей региона», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первую очередь планируют запустить в 2027 году, а полностью проект завершат за восемь лет. Отмечается, что комплекс построят по международным стандартам качества.

«Для создания лекарственных препаратов наша компания ведет собственные научные исследования и разработки. На территории Московской области компания будет разрабатывать и производить препараты для лечения заболеваний в области кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии», — прокомментировал генеральный директор ОАО «Авексима» Иван Халепо.

Исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов добавил, что в «Есипово» уже есть вся необходимая инфраструктура для промышленных проектов, в том числе в сфере фармацевтики. Он подчеркнул, что у компании «Авексима» сейчас около 120 наименований лекарств.