Фармацевтическая компания «Ретиноиды» разрабатывает три новых препарата

Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды», которое находится в микрорайоне Керамик в Балашихе, работает над созданием трех новых лекарственных препаратов.

Как рассказал директор компании Константин Ноздрин, сейчас разработки находятся на разных стадиях. Один из препаратов проходит этап государственной регистрации, а два других — доклинические и клинические исследования.

Компания «Ретиноиды» уже 35 лет создает лекарственные препараты, которые ранее были недоступны в России. Например, предприятие разработало линейку синтетических аналогов витамина А и до сих пор остается единственным производителем этой серии.

По словам Константина Ноздрина, три препарата компании относятся к категории «жизненно важных». Среди них — мазь «Видестим», раствор «Ретинола пальмитат» и средство от чесотки «Бензилбензоат».

В ассортименте «Ретиноидов» — 19 препаратов, объем производства составляет около четырех миллионов упаковок в год. По результатам 2025 года выручка компании достигла около 1,5 миллиарда рублей, а объем налоговых отчислений превысил 200 миллионов рублей.