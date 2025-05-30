Фармацевтическая компания из Подмосковья повысит производительность по нацпроекту

Фармфирма «Сотекс» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на предприятии провели стартовое совещание с сотрудниками и экспертами Регионального центра компетенций.

Компания производит инъекционные растворы, заполняет ими ампулы и шприцы, а затем маркирует, упаковывает и отправляет на склад. В рамках проекта на предприятии планируют улучшить процесс производства лекарства Эральфон в шприцах.

Компания намерена сократить время производства минимум на 10%, уменьшить незавершенные заказы на 15% и увеличить объем работы на местах более чем на 10%. После успешного теста такой подход применят ко всему производству.

Напомним, чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку через ИТ-платформу Производительность.рф.