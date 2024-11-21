Строительство фармакологического завода начнется в Подольске в 2025 году

В Подольске построят завод по производству медицинских препаратов в рамках инвестиционного проекта. К реализации приступят в начале 2025 года.

Строительство производства обсудили на 68-м заседании Совета депутатов. Народные избранники единогласно решили передать участок площадью 71 тысяча квадратных метров вблизи деревни Малое Толбино под фармакологический завод.

«Во время своего приезда в Подольск губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомился с работой наших крупнейших предприятий. Все они уверенно развиваются, наращивают свои мощности. В Подольске появляется все больше новых инвестпроектов. В начале следующего года приступим к реализации одного из знаковых для всей страны, связанного с производством медицинских препаратов», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Григорий Артамонов отметил, что важно сопровождать бизнес и инвесторов на всех этапах строительства и производства, вместе решать любые вопросы.

Все меры поддержки предпринимателей в регионе можно найти на инвестиционном портале Московской области.

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